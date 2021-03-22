Mahalle okulundan Harvard’a uzanan bir başarı hikayesi…

Mahalle ilkokulundan Harvard’a uzanan ilham dolu eğitim yolculuğunu; 17 yılı yurtdışında geçen ve başarılarla dolu 25 yılı aşkın kariyerini; başarılı, mutlu, sağlıklı bir yaşam için tavsiyelerini; girişimcilik ve fırsat eşitliği konularındaki tecrübelerini paylaşıyor. KİTABIN GELİRİ DARÜŞŞAFAKA'YA İnsanın mutlu olmasının en önemli adımlarından birinin başkalarına koşulsuz iyilikte bulunmak olduğu fikriyle, iyiliğin bulaşıcı olduğu ve küçücük bir etkinin büyük sonuçlar doğurabileceği inancıyla kitabın telif gelirini Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlayan Ebru Dorman kitabında hayatımızı güzelleştirmenin yolunun başkalarının hayatını güzelleştirebilmekten geçtiğinin de altını çiziyor. Ebru Dorman’ın yazdığı Hayallerin Ötesinde Yaşamak Destek Yayınları’ndan çıktı. YAZARIN NOTU “Ne mutlu bana ki gençlik yıllarımda hayal edemeyeceğim derecede zengin tecrübe ve başarılar elde ettim, sıra dışı bir hayatım oldu, paylaşmaya değecek çok şey öğrendim. Ne mutlu bana ki öğrenmeye, üretken olmaya ve yeni hayaller kurmaya devam ediyorum. Yıllardır okuduğum kitaplardan, katıldığım eğitimlerden, izlediğim videolardan, dinlediğim podcastlardan, dünyanın dört bir köşesinden rol modeli yöneticilerimden, kendi hatalarımla öğrendiklerimden ve başarılı uygulamalarımdan harmanladığım pek çok tavsiyeyi bu kitapta size sunmaya çalıştım.

Kitabımda girişimci olmak isteyen arkadaşlara birtakım tavsiyelerim de var. Çocuğu girişimci olmak isteyen anne-babaların ve girişimci mentorlarının da bu paylaşımlarımdan faydalanacağını düşünüyorum. “Önce sağlık!” sözünün ne kadar yerinde olduğunu pandemi süreci hepimize tekrar hatırlattı. Her türlü virüse karşı en güçlü zırhımız olan bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için dikkat etmemiz gereken konuları “Sağlıklı Yaşam” bölümünde paylaştım. Kendiniz ve hayatınızla ilgili inanç ve beklentilerinizin, her türlü değişim ve belirsizliğe bakış açınızın olumlu olduğu; değerlerinize sahip çıktığınız; sağlık, başarı, mutluluk dolu bir yaşam sürmenizi diliyor ve sevgilerimi sunuyorum.” ARKA KAPAK YAZISI: “Yapabileceğini düşünüyorsan da, yapamayacağını düşünüyorsan da haklısın.”

– Henry Ford Ebru Dorman, başarının ne olduğunu ve bu kitabı yazma amacını şu sözleri ile özetliyor: “Benim için başarı mutlu olmak, hayata coşku ile bağlı olmak, kendini sevmek, sevilmek, insanlık için faydalı işler yapmış olmaktır. Başarı, ulaştığımız mevki veya elde ettiğimiz güç ile ölçülmez. Ün ya da unvan sahibi olmak ya da çok para kazanmakla da ölçülmez. Başarı bir hedef değil, bir yolculuktur.