'Mahalle Orkestrası' Beethoven çaldı

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce yeteneği olmasına rağmen maddi yetersizlikler nedeniyle müzik eğitimi alamayan çocuklar için 'Mahalle Orkestrası' kuruldu. İzmir merkez ile Aliağa, Torbalı Çaybaşı ve Menemen Asarlık'ta konservatuvar öğretmenlerinden ücretsiz piyano, bateri, çello, keman, korno, davul, gitar ve şan eğitimi alan çocuklar, ilk konserlerinde Beethoven bestesi çaldı.

Büyükşehir Belediyesi'nce İzmir'de güzel bir proje daha hayata geçirilerek, özellikle ekonomik durumun iyi olmadığı bölgelerde müzik eğitimi almak isteyen çocuk ve gençler, hayallerine kavuşturuldu. Yaşları 8 ile 16 arasında değişen, müziğe yetenekli gençlerin keşfedilmesi ve onların uzman eğitmenlerden ücretsiz müzik eğitimi almalarının sağlanması amacıyla başlatılan 'Mahalle Orkestrası' projesi, İzmir merkez ile Aliağa, Torbalı ve Menemen'de hayata geçirildi.

Eğitim almaya 2018 yılının Eylül ayında başlayan çocuklar, 4 ay gibi kısa sürede büyük gelişme kaydederek, İzmir'deki İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde mini konser verdi. Beethoven'ın 9. Senfonisi'nin tema müziğini çalan çocuklar, yetenekleri ile izleyenleri etkiledi. Kendilerini izlemeye gelen ailelerine duygulu anlar yaşatan çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve eğitmenleriyle birlikte pasta keserek, mutluluklarını paylaştı.

Genel Sekreter Yardımcısı Özkan, geleceğin müzisyenlerini yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve çok gururlandıklarını belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları ve gençleri spora, sanata ve müziğe teşvik etmek amacıyla pek çok önemli projeye imza attığını söyledi.

'Mahalle Orkestrası'nın genel müzik direktörlüğü ve orkestra şefliğini yapan Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim görevlisi, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Uğur Sayınbatur ise konservatuvar eğitimi temeli verdiklerine değinerek, daha önce eline müzik aleti almamış çocukların 4 ay gibi kısa sürede hazırlanarak, muhteşem performans sergilediğini ve içlerinden çok başarılı sanatçıların çıkacağını söyledi. Sayınbatur, "Asıl büyük konserimizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vereceğiz. Bu renkli projeyi hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

300 SANATÇI ADAYI

Hem İzmir merkez hem de Menemen, Aliağa ve Torbalı ilçelerinde 2018 yılının Eylül ayında yapılan 'Mahalle Orkestrası' seçmelerine yaklaşık 1500 çocuk katıldı. 'Mahalle Orkestrası'na girmek için yarışan ve en büyük hayalleri bir orkestrada yer alabilmek olan bu çocuklar arasından 300 sanatçı adayı belirlendi. Şan eğitimlerini İzmirli usta ses sanatçısı Yılmaz Demirtaş’tan, nefesli çalgılar (trompet, korno, trombon, tuba), yaylı çalgılar (keman, çello, kontrbas), vurmalı çalgılar (bateri, kahon, darbuka), piyano ve gitar eğitimlerini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü ve Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'ndan mezun eğitmen ve son sınıf öğrencilerinden oluşan akademik kadrodan alan çocuklar, halen Klasik Batı Müziği, Türk Müziği ve dünya müzikleri repertuvarı çalışıyor, solfej ile müzik teorisi dersi alıyor.