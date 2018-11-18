Mahalle sakinleri, belediye değişikliği için sandığa gitti

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Yatağan ilçesine bağlı Yukarıyayla Mahallesi sakinleri, belediye hizmetlerinden faydalanamadıkları öne sürenlerin girişimiyle Kavaklıdere Belediyesi'ne bağlanılıp, bağlanılmayacağına dair düzenlenen referandumda oy kullandı. Sandıktan 32 'Evet' ve 154 'Hayır' oyu ile 3 geçersiz oy çıkarken, mahalle, Yatağan Belediyesi'ne bağlı kaldı.

İlçe merkezine yaklaşık 27 kilometre uzaklıktaki Yukarıyayla Mahallesi'nin sakinleri, uzun süredir bağlı bulundukları CHP'li Yatağan Belediyesi'nden hizmet alamadıklarını ileri sürüp, AK Parti'li Kavaklıdere Belediyesi'ne bağlanmak için 1 yıl önce girişimlere başladı. 380 nüfuslu mahallenin 267 seçmeninden 234'ü, imza toplayarak, Kavaklıdere Belediyesi'ne bağlanmak için önce Yatağan Kaymakamlığı'na daha sonra Muğla Valiliği'ne başvurdu. Seçmenlerden çoğunun imza vermesiyle Yukarı Yayla Mahallesi İlkokulu'nda referandum için sandık kuruldu. Kaymakamlık denetiminde, saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemine mahalle sakinleri, yoğun ilgi gösterdi. Kavaklıdere Mahallesi'ne bağlanmak isteyenler 'Evet', Yatağan Belediyesi'nde kalmak isteyenler ise 'Hayır' oyu kullandı.

Saat 17.00'de referandumun tamamlanmasıyla oyların sayımına geçildi. Sandıktan 32 'Evet' ve 154 'Hayır' oyu ile 3 geçersiz oy çıktı.

Sandıktan 'Evet' oyu çıksaydı Kaymakamlık ve Valilik tarafından sonuç, İçişleri Bakanlığı'nın onayına sunulacaktı. Bu sonuçla Yukarıyayla Mahallesi, Yatağan Belediyesi'ne bağlı kalacak.