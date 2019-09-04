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Mahalle sakinleri, dere kirliliğinden şikayetçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlar, evlerinin önünden geçen derenin kirliliğinden yakınıyor.

Mahalle sakinleri, dere kirliliğinden şikayetçi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlar, evlerinin önünden geçen derenin kirliliğinden yakınıyor. Yakındaki fabrikanın atıklarının veya kanalizasyonun dereye aktığını tahmin ettiğini söyleyen mahalle sakinleri, zaman zaman suyun renginin değiştiğini ve kötü koktuğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.
Kemalpaşa'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayanlar, evlerinin önünden geçen derenin zaman zaman renginin değiştiğini ve kötü koktuğunu söyledi. Tarımla uğraşan mahalle sakinlerinden Abdurrahman Emek (54), "Derenin kötü kokusu, pisliği bizi rahatsız ediyor. Sinek ve fareler çevreye sıkıntı veriyor. Evlerimizde kokudan dolayı oturamıyoruz. Evlerimizin biraz ilerisinde bir fabrika var, oradan geldiği veya Ören'deki kanalizasyonun dereye bırakıldığı söyleniyor. Kimyasal veya kanalizasyon atığı olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Zaman zaman suyun renginin değiştiğini ve çevreye ağır koku yayıldığını anlatan Emek, "Çok ağır bir koku oluşuyor. Pislikten dolayı fareler çıkıyor ve bu hayvanlar, evlere, bahçelere zarar veriyor. 4 yıldır biz bu sorunla yaşıyoruz" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Ramazan Barın (61) da "Derenin kokusu, faresi, sineği bizi mahvediyor. Ektiğimiz sebzeleri fareler yiyor. Ektiğimiz domatesleri, şeftalileri fareler kemiriyor. Farelerle iç içe yaşıyoruz. Bu derenin temizlenesini istiyoruz. Atıklar gelmesin" dedi.

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Mahalle sakinleri, dere kirliliğinden şikayetçiMahalle sakinleri, dere kirliliğinden şikayetçiMahalle sakinleri, dere kirliliğinden şikayetçiMahalle sakinleri, dere kirliliğinden şikayetçi

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