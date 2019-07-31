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Mahalle sakinleri ellerinde sopalarla hırsız kovaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 15:11 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde mahalle sakinleri, son günlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine, ellerinde sopalarla sabaha kadar mahallede nöbet tuttu.

Mahalle sakinleri ellerinde sopalarla hırsız kovaladı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde mahalle sakinleri, son günlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine, ellerinde sopalarla sabaha kadar mahallede nöbet tuttu. Mahalle sakinleri günlerdir tutukları nöbetin sonunda hırsızı yakalamayı başardı.
Mazıdağı ilçesinde mahalleye dadanan hırsızlardan bıkan vatandaşlar, ellerinde sopalarla hırsız nöbeti tuttu. Kayalar Mahallesi sakinleri günlerdir tutukları nöbetin sonunda bir hırsızlık şüphelisini yakaladı. Dün gece saat 23.00 sularında daha önce 4 defa hırsızlık olayı yaşanan bir eve girmek isterken fark edilen hırsızlık şüphelisi şahıs ev sahibi kadının çığlıkları üzerine yaşanan kovalamaca sonucu dar bir sokakta kıstırıldı. Mahalle sakinleri tarafından dar sokakta çembere alınan hırsızlık şüphelisi şahıs mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istenirken şüpheli haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından link edilmekten son anda kurtarıldı.
Hırsızların defalarca evine girdiğini belirten mahalle sakini, "Kızım bir odada oturuyordu, oğlumda televizyon izliyordu. Kızım, anne evimizden sesler geliyor dedi. Kızım seslerin geldiğinden ısrar etmesi üzerine oğullarımı aradım. Evden çıktığım sırada başlarında bere olan birilerini gördüm ve çığlık attım. Attığım çığlık üzerine oğullarım ve diğer mahalle sakinleri hırsızları yakalamak için koşuşturdu. Oğullarımın ve mahalle sakinleri sayesinde hırsızlardan biri yakalandı. O anda günlerdir tutukları nöbet yüzünden kızgın olan gençlerimiz yakaladığı hırsızı linç etmek istedi. Yine ben araya girerek onu linç edilmekten kurtarmaya çalıştım. Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine polis gelerek onu linç edilmekten kurtardı. Daha önce ATM’den para çekerken takip edildiğimi fark etmiştim ama oğlum beraberimde olduğu için yanlış bir şey yapar diye ses çıkarmadım. Bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Mahalle sakinlerinden Abdülrahman Doğan isimli mahalle sakini ise, "Ağabeyimin evine 15 kere soymaya çalıştılar. Defalarca onları yakalamaya çalıştık ama bir türlü yakalayamadık. Daha sonra mahalleli olarak nöbet tutma karar aldık. En sonra el birliğiyle hırsızı yakalamayı başardık" şeklinde konuştu.
Mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edilen F.D. isimli şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beraberinde gözlem yapan ve kayıplara karışan diğer hırsızlık şüphelisinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Mahalle sakinleri ellerinde sopalarla hırsız kovaladı

Mahalle sakinleri ellerinde sopalarla hırsız kovaladı

Mahalle sakinleri ellerinde sopalarla hırsız kovaladı

Mahalle sakinleri ellerinde sopalarla hırsız kovaladı

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