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Mahalle sakinleri ile Suriyelilerin kavgasında 1 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, İstiklal Mahallesi sakinleri ile Suriyeliler arasında çıkan, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 1 kişi yaralandı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, İstiklal Mahallesi sakinleri ile Suriyeliler arasında çıkan, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 1 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'te yaşayan, ismi öğrenilemeyen Suriyeli genç, iddiaya göre, mahalledeki kadına sözlü tacizde bulundu. Buna tepki gösteren mahalle sakinleri ile Suriyeli grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali K., yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali K., sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

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