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MAHALLE SAKİNLERİ YANGINI FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 21:00 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul DHA Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul DHA
Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ahşap kaplı çatı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri çatıyı söndürmekte güçlük çekti. Mahalle sakinleri parktaki banklarda oturarak film izeler gibi yangını izledi.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Fakat çatıda çıkan yangın bir anda büyüdü. İtfaiye ekipleri, bölgeye takviye ekipler istedi. Bölgeye Kadıköy, Erenköy ve Ümraniye müfrezelerinden ekipler sevk edildi. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi.
Yanan binanın sahibi şunları söyledi:
“İkindi namazından sonra karşı komşum bağırdı, biz duymadık. Cama taş attı. Çatı yanıyor dedi. Siz neden içeride duruyorsunuz dedi. Zor çıktık dışarı yalınayak. Zor kaçtık. Bir baktık duman tütüyor. Yangının kebapçı bacasından çıktığını düşünüyoruz."

VATANDAŞTAN YANGINA MÜDAHALE
Çatı katındaki yangını gören vatandaşlar, ellerinde bahçe sulama hortumlarıyla çatıya çıkarak yangına müdahale etti.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahalle sakinleri olay yerinin karşısında bulunan parktaki banklara oturup yangını adeta film izler gibi izlediler.

Görüntü Dökümü
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-Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri
-Olay yerindeki sağlık ekipleri
-İtfaiye ekiplerinin çalışmasını izleyen vatandaşlar
-Bina sahibi ile röp
-Yangını izleyen vatandaşlar ile röp
-Yanan çatı katı
-Yangının alevli drone görüntüsü
-Yangına müdahale eden vatandaşlar drone görüntüsü
-Genel ve detay

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