HABER

Mahalle sakinlerinden hırsıza meydan dayağı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 09:12 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir kamyonete ve bir ikamet girerek hırsızlık yapacağı esnada yakalanan 2 şahıstan birine mahalle sakinleri tarafından meydan dayağı atıldı.Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Mahallesi 2862 Sokak’ta bulunan bir firmaya ait 02 AT 578 plakalı kamyonete ve Mehmet B.’ye ait ikamet girmeye çalışan C.S.

Adıyaman’da, bir kamyonete ve bir ikamet girerek hırsızlık yapacağı esnada yakalanan 2 şahıstan birine mahalle sakinleri tarafından meydan dayağı atıldı.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Mahallesi 2862 Sokak’ta bulunan bir firmaya ait 02 AT 578 plakalı kamyonete ve Mehmet B.’ye ait ikamet girmeye çalışan C.S. ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsı fark eden mahalle sakinleri durumu fark ederek şüphelileri yakalamaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin sokak aralarında yaptıkları kovalamacalar sonucunda C.S. isimli şahıs yakalanırken henüz kimliği tespit edilemeyen zanlı ise kayıplara karıştı. Mahalle sakinleri C.S. isimli şahıs için durumu polis ekiplerine bildirirken aynı zamanda mahalle sakinleri polis ekipleri gelene kadar da şahsı tekme ve yumruklarla dövdü. Bir süre dayak yiyen C.S’yi olay yerine gelen polis ekipleri mahalle sakinlerinin elinden aldı. Gözaltına alınan zanlı daha sonra polis merkezine götürülürken polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yakalanan C.S.’nin hırsızlık gibi birçok olaydan suç kaydının olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a çıktıPençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a çıktı
Üvey anne şiddetinden arkadaşları sayesinde kurtulan çocuk koruma altındaÜvey anne şiddetinden arkadaşları sayesinde kurtulan çocuk koruma altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

THY o ülkeye tüm seferleri durdurdu!

THY o ülkeye tüm seferleri durdurdu!

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.