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Mahalle sakinlerinin çocuk parkı direnişi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 16:54 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki çocuk parkının, belediye hizmet binası yapılacağı gerekçesiyle kaldırılmak istenmesine vatandaşların tepkisi sürüyor.

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki çocuk parkının, belediye hizmet binası yapılacağı gerekçesiyle kaldırılmak istenmesine vatandaşların tepkisi sürüyor. Parkta toplanan mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin oyun parkında söküm işlemi yapmasına izin vermedi. Tepkiler üzerine ekip, malzemeleriyle birlikte parktan ayrıldı. Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kurulu çocuk parkı, önceki gün belediye tarafından kaldırılmak istendi. Bir süre önce kamelyaları sökülen parktaki çocuk oyun aletlerinin kaldırılması için ekipler parka geldi. Parkta toplanan vatandaşlar ile görevliler arasında tartışmalar yaşandı. 1500 metrekare olan park alanının 500 metrekarelik bölümüne belediye hizmet binası yapılacağı belirtildi. Park alanında toplanan vatandaşlar yıkıma izin vermedi. Duruma müdahale eden polis ve zabıta ekipleri de vatandaşları ikna edemedi. Söküm işlemine başlayamayan ekipler, park alanından ayrıldı. YIKIMA DİRENDİLER Ekiplerin bugün yeniden park alanına gelerek söküm işlemine başlayacağını duyan mahalle sakinleri, yeniden parkta toplandı. Mahalle sakinlerinin ekiplere direnmesi üzerine gerginlik yaşandı. Parka zabıta ekipleri de geldi. Bir süre sonra belediye ekipleri ellerindeki aletlerle alandan ayrılmak zorunda kaldı. Ekiplerin bölgeden ayrılmasıyla sakinleşen mahalle sakinleri, Kaymakamlığa konuya ilişkin 265 imzalı dilekçe verdiklerini hatırlatarak, parkın yıkılmamasını istediklerini söyledi.

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