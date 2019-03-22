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Mahallede 10 ev ile otomobil kurşunlandı, muhtar 'PUBG olabilir' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:48 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesi'ndeki 10 ev ile 1 otomobil, son 1 ay içinde, farklı günlerde kurşunların hedefi oldu.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesi'ndeki 10 ev ile 1 otomobil, son 1 ay içinde, farklı günlerde kurşunların hedefi oldu. Muhtar Sumru Benligül (35), her yaştan mahalle sakininin 'PUBG' adlı internet oyununu oynamaya başladığını belirterek, "Kurşunlama olaylarının bununla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Bu oyuna özenmeyle alakalı olabilir" dedi. Gürçeşme semtindeki Lale Mahallesi'nde bulunan 10 ev ile 1 otomobil, son 1 ay içinde, farklı günlerde kurşunlandı. Korktuklarını ve gönül rahatlığıyla dışarı çıkamadıklarını dile getiren mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine, polis soruşturma başlattı. Evine kurşun isabet eden mahalleliden elektrikçi Saadettin Uysal (47), "Evimizden dışarı çıkmaya korkar olduk. Hiçbir mahalleli çoluğunu çocuğunu dışarı çıkarmıyor. Bu mahallede çocuk sesi eksik olmazken, şimdi kurşun isabet edecek, diye kimse dışarı çıkmıyor. İlla birisi öldükten sonra mı bulunacak bu silahları ateşleyenler?" diye konuştu. Evine kurşun isabet eden mahalle sakini Samet Akkuzu (23) ise son olayın 3 gün önce meydana geldiğini belirterek, "Allah'tan kurşunun isabet ettiği yerde kimse yoktu. Bir kurşun birisine isabet etse herkes ayağa kalkacak. İlla bu mu bekleniyor?" dedi. MUHTAR: BÖYLE DEVAM EDERSE BİRİ VURULABİLİR Lale Mahallesi'nin muhtarı Sumru Benligül de kurşunlanan evler ve araçla ilgili "Mahallede her yaştan insan 'PUBG' isimli oyunu oynamaya başladı. Bu artık çılgınlık derecesine ulaştı. Ben, kurşunlama olaylarının bununla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Bu oyuna özenmeyle alakalı bir durum olabilir. Polis araştırıyor; ama henüz bir sonuç elde edebilmiş değiliz. Önümüz yaz, bu mahallede insanlar, yazın hep dışarıda olurlar. Eğer bu şekilde devam ederse birisi vurulabilir. Bir an önce bu olayların faillerinin bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan polisin başlattığı soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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