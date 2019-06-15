Mahallede 100 evin tahliye kararına tepki

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde geçen yıl başlayan okul inşaatı çalışması sırasında bazı evler ile yollarda çatlaklar meydana geldi. Yetkililer, tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 100’den fazla evin tahliyesine karar verdi. Hasar oluşmayan ancak boşaltılmasına karar verilen evlerin sahipleri bu karara tepki gösterdi. İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak ise tahliye kararının yerinde olduğunu söyledi.

Merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde geçen yıl Şubat ayında okul inşaatı çalışması sırasında bazı evlerde ve yollarda çatlaklar oluştu. Bölgede yapılan incelemenin ardından 100’den fazla ev için tahliye kararı alındı. Evleri hasar görmeyen ancak tahliyesine karar verilen binaların sahipleri ise karara tepki gösterdi, evlerini terk etmedi. Aileler, yetkililerin gerekli ilgiyi göstermediklerini ileri sürdü.

Aileler adına açıklama yapan mahalle sakinlerinden Muharrem Uludağ, "Mahallemizdeki İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi 1999 yılında yaşanan deprem ile hafif hasarlı durumuna düşmüştü. 2015 yılında okul yenisi yapılmak üzere yıkıldı ve 2018 yılında mevcut okulun bulunduğu alanını 3-4 misli büyüklüğündeki bir alanda, okul inşaatı için çalışma başlatıldı. İnşaat çalışması sırasında yaklaşık 100'den fazla ev tahliye edildi. Benim evim, okulun hemen karşısında yer aldığından durumu sürekli gözlemledim. Hafriyat alındıkça boşalan yer altı suları hidroforlarla tahliye edildi. Bu durumu yetkilileri arayıp ilettiğimde ilgileneceklerini söylediler. Ancak ilgilenen olmadı. Okul inşaatından dolayı mağdur olmuş durumdayız. Mağduriyetimizin giderilmesi için mülki erkan ve yerel yönetim tarafından hiçbir yapıcı destek görmedik. Hiçbir gerekçeli karar gösterilmeden sadece 800 lira kira desteği sözüyle bizden evlerimizin boşaltılmasını istiyorlar. Bir senedir yaşadığımız ekonomik koşullardan dolayı zaten evimizin geçimini güçlükle sağlıyoruz. Yaptığımız başvuruların, resmi işlemlerin hiçbirinden sonuç alamadık. Sesimizin duyulmasını, yetkililerin bizimle oturup konuşmasını istiyoruz" dedi.