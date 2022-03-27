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Mahallede ateş açarak dehşet saçtı! "Aslında iyi bir insan ama..."

27.03.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir kişi pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açarak dehşet saçtı. Komşusuna kızdığı için etrafa ateş ettiği öğrenilen kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayın tanıklarından olan bir komşu ise “Aslında iyi bir insan ama madde kullanınca ne yaptığını bilmiyor.” dedi.

Mahallede ateş açarak dehşet saçtı! "Aslında iyi bir insan ama..."

Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Faruk K. (35) elindeki pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, özel harekat ve polis ekipleri sevk edildi. Çelik yelek giyen polis ekipleri, şerit çekerek evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ve özel harekat ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı Faruk K, yakınlarıyla telefonla görüştürülerek ikna edilmeye çalışıldı.

Ekiplerin 3 saatlik ikna çalışmasının ardından Faruk K, pompalı tüfeği bırakarak teslim oldu. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

"ASLINDA İYİ BİR İNSAN AMA..."

Olayın tanıklarından Erdal Gerni, gazetecilere, Faruk K'nin komşuları olduğunu ve uyuşturucu bağımlılığı yaşadığını söyledi.

Faruk K'nin dün akşam saatlerinde de sobayı yakmak isterken evi yaktığını anlatan Gerni, "Benim ortağım satması için ona iki koyun vermiş, o da ucuza satmış. Ortağıma önemli olmadığını söyledim ama Faruk kızıp etrafa ateş açtı, ben de polisi aradım. Aslında iyi bir insan ama madde kullanınca ne yaptığını bilmiyor. Kendi çocuğumuz gibi sahip çıkmaya çalışıyoruz." dedi. (AA)

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antalya Gözaltı
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