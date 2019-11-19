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Mahallede başlayan silahlı kavga, karakolda sürdü: 6 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 14:16 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde iki ailenin fertleri arasında mahallede başlayıp, jandarma karakolu önünde biten silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Emrah KIZIL- ELİF FİLİZ/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde iki ailenin fertleri arasında mahallede başlayıp, jandarma karakolu önünde biten silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Beybulak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan 2 aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan bir kişi, yakınları tarafından araçla hastane götürüldüğü sırada aileler bu kez, Beybulak Mahallesi yakınlarındaki Kağıtlı Jandarma Karakolu önünde karşılaştı. Jandarma karakolu önünde çıkan silahlı kavgada bu kez 5 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kavgaya müdahalede bulunarak, yaralılar için sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına alırken, Beybulak Mahallesi'nde ise güvenlik önlemleri artırıldı.

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