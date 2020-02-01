Mahallede endişe oluşturan çökme ve yarıklar

Samsun’da yaklaşık 30 dönümlük bir alanda oluşan çökme ve yarıklar mahalle sakinlerini korkutuyor.

Kadifekale Mahallesi ile Kalkancı Mahallesi’nin sınırında bulunan alanda nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı zeminde çökme ve yarıklar meydana geldi. Yaklaşık 30 dönümlük alanda yaşanan çökme ve yarıklar mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin incelediği mahallede yarıklar oluşan yol trafiğe kapatıldı. İncelemenin raporunu bekleyen mahalleliler, durum hakkında yetkilerden haber bekliyor.

“Burada yaşayan insanlar evlerinin kaymasından veya çökmesinden endişe ediyorlar”

Yarıkların 2 hafta önce Elazığ’da yaşanan depremin öncesinde oluştuğunu ifade eden mahalle sakini Eren Memiş, “Bu yarıklar ve 2 hafta önce meydana geldi. Birçok alanda yarıklar, toprak kalkması ve gölcükler oluştu. Buralar 2 hafta önce böyle değildi. Bunların neden meydana geldiğini anlamadık. Yol kenarında ise yarıklar daha büyük ve daha derin. Buradaki evler oluşan yarıklardan zarar gördü. Yetkililer geldiler, baktılar, ilgilendiler, sonuç ne olur bilemiyoruz. Burada yaşayan insanlar evlerinin kaymasından veya çökmesinden endişe ediyorlar. Benim evim de burada. Evimizin önünde yarıklar oluştu ve toprak kalktı. Yetkililer bunun nedenini söylese bizim de içimiz rahatlar. Yarıkların çok olduğu yer de yetkililer tarafından trafiğe kapatıldı” dedi.