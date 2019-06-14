Mahallede görülen maymunu yakalayıp, beslediler

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde görülen sahipsiz olduğu belirtilen maymun, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp, beslendi. Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde sahipsiz bir maymunun dolaştığı bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler bir süre sonra maymunu kafesle yakaladı. Ekipler, maymunu muz ve çeşitli meyvelerle besledi. Maymun, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.

