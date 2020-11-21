Mahallede havaya ateş eden şahıs yakalandı

Zonguldak’ta akşam saatlerinde mahallede silah atan şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın silahına el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Fener Mahallesi’nde akşam saatlerinde silah seslerinin duyulması vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler bölgede yaptığı araştırmada polis ekiplerini fark eden S.U isimli şahıs elinde bulunan tabancayı kayalıklara attı. Durumu fark eden polisler şahsı yakalayarak ruhsatsız tabanca bulunarak el konuldu. Ekipler tarafından S.U. hakkında Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçlarından adli işlem yapıldı.

