HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mahallede havaya ateş eden şahıs yakalandı

Mahallede havaya ateş eden şahıs yakalandı

21.11.2020 12:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mahallede havaya ateş eden şahıs yakalandı

Zonguldak’ta akşam saatlerinde mahallede silah atan şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak’ta akşam saatlerinde mahallede silah atan şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın silahına el konuldu.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak Fener Mahallesi’nde akşam saatlerinde silah seslerinin duyulması vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler bölgede yaptığı araştırmada polis ekiplerini fark eden S.U isimli şahıs elinde bulunan tabancayı kayalıklara attı. Durumu fark eden polisler şahsı yakalayarak ruhsatsız tabanca bulunarak el konuldu. Ekipler tarafından S.U. hakkında Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçlarından adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
Bakan Koca'da yeni açıklama: Mesaj yerini bulsunBakan Koca'da yeni açıklama: Mesaj yerini bulsun
Sevdiklerinize romantik sözler!Sevdiklerinize romantik sözler!

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Feci kaza! Ağlama sesi gelince fark edilip kurtarıldılar

Feci kaza! Ağlama sesi gelince fark edilip kurtarıldılar

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

Diğer Haberler

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon!

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Aksi felakettir

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Aksi felakettir

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'da yeni açıklama: Mesaj yerini bulsun

Hastanede korkunç olay! Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı

Tartıştığı kişinin parmağını ısırıp kopardı

Ordu'daki vahşette yeni gelişme: Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı

Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katilleri dayı-yeğen çıktı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.