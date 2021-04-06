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‘Mahallede kavga var’ diye çağrılan polislere pasta sürprizi

06.04.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya Savadiye Mahallesi’nde bir grup genç, Polis Haftası nedeniyle sürpriz hazırladı.

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Amasya Savadiye Mahallesi’nde bir grup genç, Polis Haftası nedeniyle sürpriz hazırladı. ‘Kavga var’ ihbarıyla mahalleye gelen polisler gençlerin pasta sürpriziyle karşılaştı.
Gençler, ’155 Polis İmdat’ hattını arayıp mahallede kavga olduğu ihbarında bulundu. Kavgaya müdahale etmek için yönlendirilen polisler karşılarında ellerinde pasta ile bekleyen gençleri görünce önce şaşırdılar sonra teşekkür ettiler.
Halkın güvenliğini sağlamak için görev yapan polislerin haftasını kutlayan gençler ardından polisler maske ve sosyal mesafe kuralına da dikkat ederek bir süre müzik eşliğinde oynadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Mahalle sakinlerinden Ramazan Asarkaya, "Bu zorlu süreçte görev yapan polislerimize bizler de bu sürprizi yaptık. Gençlerimiz dün olduğu gibi bugün de polisimizin yanında” diye konuştu.

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