HABER

Mahallede kesilen kurban etleri toplanıp, herkese eşit dağıtılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 16:18 | Son Güncelleme

VAN'ın Saray ilçesine bağlı Değirmigöl Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 50 yıldır devam ettirdikleri geleneklerini bu bayramda da sürdürdü.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Saray ilçesine bağlı Değirmigöl Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 50 yıldır devam ettirdikleri geleneklerini bu bayramda da sürdürdü. Mahalle halkının bir alanda kestiği kurbanlıkların etleri bir araya toplanıp, kurban kesen, kesmeyen ayrımı yapılmadan bütün evlere kişi sayısına göre eşit şekilde dağıtılıyor. Saray ilçesinin 750 nüfuslu Değirmigöl Mahallesi'nde oturan vatandaşlar bayramı coşkuyla karşılarken, 50 yıllık kurban kesme geleneklerini de sürdürüyor. Ekonomik durumu iyi olan vatandaşlar, toplanıp mahallede belirlenen alanda kurbanlarını kesiyor. El birliğiyle kesilen ve parçalanan etler, ortak havuzda toplanarak tartılıyor. Daha sonra mahallede bulunan her evdeki kişi sayısına göre mahalle muhtarının öncülüğünde dağıtılıyor. Kurban etleri dağıtıldıktan sonra eğer kalan et varsa, mahallede durumu çok kötü olan evlere paylaştırılıyor. Bu geleneğin devam ettirilmesi için çocuklar da alana getiriliyor. Mahalle Muhtarı Turgut Yaman, babalarından, dedelerinden gördükleri bu geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yaman, "Biz atalarımızdan böyle gördük. Kurban kesme gücü olan bütün vatandaşlar aynı yerde kurbanlarımızı kesip bir havuzda topluyoruz. Ben önceden hangi evde, kaç kişi varsa bunları not ediyorum. Ve kesilen kurbanlıklar adaletli bir şekilde tartıldıktan sonra her evin sayısına göre dağıtıyoruz. Bu uygulamaya herkes katılıyor. Herkes birbirine yardım ediyor. Dağtılan etlerden kalan varsa durumu en kötü olan ailelere paylaştırılıyor" dedi. Mahalleli de bayram sabahı dayanışma içinde yaptıkları bu uygulamanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

PARTNERHerkes saçlarına hayrandı! Gerçek halini gören şoke oluyorHerkes saçlarına hayrandı! Gerçek halini gören şoke oluyor
Kurban kesim alanında hastalık bilgilendirmesiKurban kesim alanında hastalık bilgilendirmesi
AK Partili'li vekilin imam kardeşine TBMM'de görevAK Partili'li vekilin imam kardeşine TBMM'de görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli’de feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tunceli’de feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

AK Partili'li vekilin imam kardeşine TBMM'de görev

AK Partili'li vekilin imam kardeşine TBMM'de görev

Aleyna'nın babasından ağlatan istek

Aleyna'nın babasından ağlatan istek

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

Keçi 3'üncü kattan adamın üzerine düştü!

Keçi 3'üncü kattan adamın üzerine düştü!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.