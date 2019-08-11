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Mahallede kesilen kurban etlerini toplayıp, eşit şekilde dağıtıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 16:45 | Son Güncelleme

VAN'daki Değirmendüzü Mahallesi sakinleri, 30 yıldır devam ettikleri bayram geleneğini bul yıl da sürdürdü.

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN'daki Değirmendüzü Mahallesi sakinleri, 30 yıldır devam ettikleri bayram geleneğini bul yıl da sürdürdü. Mahallelinin kestiği kurbanlıkların etleri bir araya toplanıp, kurban kesen, kesmeyen ayrımı yapılmadan bütün evlere kişi sayısına göre bölünüp, dağıtıldı.

Gürpınar ilçesinin 80 haneli Değirmendüzü Mahallesi'nde oturanlar bayramı coşkuyla karşıladı. 30 yıldır sürdürdükleri kurban geleneğine bu senede devam eden mahallelilerden maddi durumu iyi olanlar, toplanıp, belirlenen noktada kurbanlarını kesti. Kesilen ve parçalanan etler, ortak havuzda toplanarak tartıldı. Kesilen ve parçalanan etler, toplanarak tartıldı. Daha sonra mahalledeki her evde bulunan kişi sayısına göre mahalle muhtarı Garbi Tanış öncülüğünde dağıtıldı. Arta kalan etlerin ise başka mahallelerdeki maddi durumu iyi olmayan ailelere dağıtılacağı belirtilirken, ailelere çocukları da yardım etti.

80 HANEYE EŞİT DAĞITILIYOR

Mahalle Muhtarı Tanış, babalarından gördükleri bu geleneği 30 yıldır sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,"Yıllardır biz kurbanlarımızı toplu keserek 80 hanemize eşit olarak dağıtıyoruz. Onun dışında maddi durumundan dolayı evine et alamayan kişilere de kurban gönderiyoruz. Ayrıca birkaç koyun kesip, mahalleli olarak hep birlikte yiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Seyfettin Üçer ise, mahallelerinde toplu olarak kesilen kurbanlık etlerinin herkese eşit şekilde dağıttıklarını belirterek,"Kurban ibadeti yıllardır mahallemizde toplu olarak kesip eşit olarak dağıtıyoruz , kaç hane olduğunu yazarız. Kaç kilo et düşer, ona göre dağıtırız. Başka mahallelerde bulunan öksüz, yetim maddi durumu olmayanlara da göndeririz" diye konuştu.

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