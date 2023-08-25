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  4. Mahallede korku dolu anlar! Bir anda yanmaya başladı... Büyük panik yarattı

Mahallede korku dolu anlar! Bir anda yanmaya başladı... Büyük panik yarattı

25.08.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde aniden yanmaya başlayan elektrik trafosu, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Mahallede korku dolu anlar! Bir anda yanmaya başladı... Büyük panik yarattı

Edinilen bilgilere göre olay Hilvan ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleye elektrik akımı veren trafo henüz öğrenilemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek, trafonun tüm kablo ve tesisatına sıçrayarak, patlamalara neden oldu. Alev topuna dönen trafo mahallede korku ve paniğe neden oldu.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, enerji akımını kestikten sonra, itfaiye ekipleri de yanan trafoya müdahale etti.

Trafo kullanılamaz duruma gelirken, yangının nedeni araştırılıyor. (İHA)

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yangın Şanlıurfa Hilvan elektrik trafosu

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