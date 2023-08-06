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Mahallede korku dolu anlar yaşattı! Bıçakla polise direndi, balkondan inmeye çalışırken zemin kata çakıldı

06.08.2023 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da psikolojik rahatsızlığı bulunan bir kişi mahallede korku dolu anlar yaşattı. 4 katlı binanın 2’inci katının penceresinde elinde bıçak ile polis ekiplerine direnen kişi, balkon korkuluklarından alt kata inmeye çalıştı. Bu esnada dengesini kaybeden genç zemin kata çakıldı.

Mahallede korku dolu anlar yaşattı! Bıçakla polise direndi, balkondan inmeye çalışırken zemin kata çakıldı

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 807 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2’inci katında akşam saatlerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre; bir süredir psikolojik rahatsızlığı bulunan E.S.(28) kendisini eve kilitledi.

CAMLARI KIRDI EŞYALARI FIRLATTI

Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. E. S. zaman zaman tehlikeli hareketlerde bulundu.

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Şahıs, elindeki bıçak ve cam gibi kesici aletlerini boğazına dayadı, evinin camlarını kırdı bazı ve eşyaları yola fırlattı. Sağa sola bağırarak polislerin kendisine iletişim kurmasına izin vermedi. Polislerin ikna çalışması içerden devam ederken, şahsı tanıyanlar da olay yerine geldi.

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ZEMİN KATA ÇAKILDI

İkna çalışmaları devam ederken, şahıs tekrar ayağa kalkarak tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Şahıs 2’inci kattan korkuluklar yardımı ile 1’inci katın korkuluklarına tutundu.

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Bu esnada polis biber gazıyla müdahale ettiği genç 1’inci kattan zemin kata düştü. Yaralanan şahıs ambulans ekiplerinin ilk yardımı sonrasında ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayda, şahsın annesi de biber gazından etkilendi. (İHA)

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