Mahallede korku dolu günler, durdurulamıyor

Eskişehir’in merkez Yeşiltepe Mahallesi’nde tarım arazilerinden gelen binlerce böcek, mahalleliye korku dolu günler yaşatıyor. Bazı evler böceklerin basması sonucu boşaltılırken mahalleli de sorunlarına çözüm arıyor.

Yeşiltepe Mahallesi’ne tarım arazilerinden gelen binlerce böcek adeta mahalleyi istila etti. Yerleşim yerlerine gelen ve türü henüz tespit edilemeyen çok sayıda böcek, mahallede bulunan birçok evi sarmış durumda. Böceklerle yaklaşık 15 gündür mücadele etmelerine rağmen başarılı olamayan halk, çareyi evlerini boşaltarak aile yakınlarında kalmakta buldu. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin günde 3 kez ilaçlama yaptığı mahalledeki böcekler çoğalmaya devam ediyor.

“Nasıl oldu anlayamadık her tarafı sardı”

Korku dolu günler geçirdikleri belirten mahalle sakini Ali Koyunlar, “Böcekler mahalleyi bastı. Eve de giriyorlar. Bunlar güneşli havada çıkıyorlar, yağmurlu havada kayboluyorlar. Aşağı yukarı 15 gündür var diyebilirim yani. Nereden geldi, nasıl oldu anlayamadık ki her tarafı sardı bunlar. Açık buldukları her yere giriyorlar. Her taraf böcek, bundan daha büyük ne sıkıntı olabilir ki” ifadelerini kullandı.