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Mahallede korku saçıyorlardı: Köpekler toplandı, sahibi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 18:38 | Son Güncelleme

15 YILDIR beslediği köpeklerle sağlıksız bir ortamda yaşayan kadın, mahallelinin kabusu oldu.

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)- 15 YILDIR beslediği köpeklerle sağlıksız bir ortamda yaşayan kadın, mahallelinin kabusu oldu. Mahallelinin şikayetleri üzerine kadın eve baskın düzenleyen polis tarafından gözaltına alındı. Onlarca köpek ise hayvan barınağı yöneticileri tarafından toplandı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Yakacık Sokak'ta kendine ait bahçeli bir evde 15 yıldır onlarca sahipsiz köpeği barındıran 60 yaşındaki Selime Genç, mahallelinin şikayetleri sonucu savcılık kararı ile gözaltına alındı. İddialara göre çok sayıda sahipsiz sokak köpeği ve kedi ile birlikte yaşayan Selime Genç, zaman içinde ölen hayvanları evinin bahçesine gömdü. Ölen bazı hayvanlar ise diğer köpekler tarafından yenildi.

KÖPEKLER HAYVAN BARINAĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Çevreye yayılan kötü kokular ve mahalle sakinlerine saldırarak korku dolu günler yaşatan köpekler sahipsiz hayvan barınağına götürüldü.

Onlarca kedi ve köpeğin bulunduğu binada yaşamak zorunda kalan Selime Genç'in kızının da 7 yıl önce hastalık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Köpeklere el konulacağını öğrenen Selime Genç uzun süre polislere direndi. Eve giren polisler yaşlı kadını gözaltına aldıktan sonra evde ve bahçede bulunan ve adeta bakımsızlıktan ölmek üzere olan hayvanları iğnelerle uyuşturarak hayvan barınağına götürmek üzere topladı.

SALDIRGAN KÖPEKLER KORKU SALDI

Yıllardır Selime Genç'in beslediği köpeklerin saldırısına uğradıklarını söyleyen mahalle sakinleri, “Her gece sürüler halinde peşine taktığı köpeklerle yürüyüşe çıkan bu kadın saldırgan tutumuyla da mahalleye korku salmıştı. Köpekleri de çocuklarımıza saldırıyordu. En son dün bir arkadaşımızı köpekler bacağından ısırdı ve kuduz tedavisi görüyor şuan. Köpekler yüzünden bu mahallede, bu sokakta oturamaz olduk. Öyle ki bu sokakta insanlar ev almak, kiraya gelmek dahi istemiyordu" dediler.

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