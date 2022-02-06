Güvenlik koruyucusu dehşet saçtı! Çok sayıda jandarma sevk edildi, mahallede kuş uçurtulmuyor

Olay, Şanlıurfa Bozova'da meydana geldi. Güvenlik koruyucusu İzzet D.'nin kız kardeşi Aysel Yaşar ve eniştesi İbrahim Yaşar ile arasında miras yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İzzet D., tüfekle kız kardeşi ve eniştesini vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, mahallede önlem alarak kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

TÜFEKLE KIZ KARDEŞİ VE ENİŞTESİNİ VURDU

Öğle saatlerinde Bozova'nın kırsal Kabacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, miras nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan güvenlik koruyucusu İzzet D., kız kardeşi Aysel Yaşar (41) ve eniştesi İbrahim Yaşar (45) ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce İzzet D., üzerinde taşıdığı tüfekle kız kardeşi Aysel Yaşar ve eniştesi İbrahim Yaşar’a ateş açtı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan çift, çağrılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların müdahale ettiği çift kurtarılamayarak hayatını kaybederken, İzzet D. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, mahallede önlem alarak kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA- DHA

