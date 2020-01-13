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  4. Mahallede mahsur kalan hamile kadın 6 saatte kurtarıldı

Mahallede mahsur kalan hamile kadın 6 saatte kurtarıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.01.2020 17:32 | Son Güncelleme

Mahallede mahsur kalan hamile kadın 6 saatte kurtarıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan 4 aylık hamile kadın, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Esenkoç Mahallesi'nde rahatsızlanan 37 yaşındaki Hatice Ak'ı hastaneye götüremeyen yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Van'dan arazi aracı ve ambulansla yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kardan dolayı kapanan yolda güçlükle ilerledi.

Tipide yolu bulmakta zorlanan ekipler, zaman zaman aracın kayması nedeniyle kara saplandı. Buzlu yolda kayan ambulans ise geri dönmek zorunda kaldı.

Arazi aracıyla mahalleye ulaşan ekipler, ilk müdahalesini evde yaptıkları kadını 6 saat süren çalışma sonucu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

Hastanın eşi Haydar Ak, yardıma koşan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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