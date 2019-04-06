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Mahallede oturduğu süre yetmeyince muhtarlığı kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 13:18 | Son Güncelleme

MERSİN’in Bozyazı ilçesinde Okay Güğül (38), 1 oy fazlasıyla kazandığı muhtarlığı, 6 aydır mahallede oturmadığı için yapılan itiraz nedeniyle kaybetti.  Bozyazı ilçesindeki Denizciler Mahallesi’nde muhtar adayı olarak seçime Fethi Eraslan ile birlikte Okay Güğül de girdi.

Mahallede oturduğu süre yetmeyince muhtarlığı kaybetti

BOZYAZI (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Bozyazı ilçesinde Okay Güğül (38), 1 oy fazlasıyla kazandığı muhtarlığı, 6 aydır mahallede oturmadığı için yapılan itiraz nedeniyle kaybetti.
Bozyazı ilçesindeki Denizciler Mahallesi’nde muhtar adayı olarak seçime Fethi Eraslan ile birlikte Okay Güğül de girdi. Sıkı bir kampanya yürüten Güğül 199, 3 dönemdir muhtarlık yapan Fethi Eraslan ise 198 oy aldı. Seçimi kaybeden Eraslan bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu’na başvurarak, Güğül’in 6 aydır mahallesinde oturmadığını bildirdi. Bunun üzerinde İlçe Seçim Kurulu başvuruyu inceleyerek Okay Güğül'ün muhtarlığını düşürdü muhtarlığı da en çok oy alan ikinci aday olan Eraslan'a verdi.
Okay Güğül ise, Denizciler Mahallesi’nde ilkokul olmaması nedeni ile çocuğunu okutmak için eşinin ikametgahlarını Gürlevik Mahallesi'ne aldırdığını belirterek, "İkametgahımızı 22 Ekim 2018 tarihinde yeniden Denzciler Mahallesi’ne aldık ama 6 ay kuralı varmış. Son 6 ay Denizcilerde ikamet etmediğim için İlçe Seçim Kurulu 199 oy ile elde ettiğim muhtarlığımı Fethi Eraslan'a verdi. Ben 6 ay kuralını bilmiyordum. Çocuğumu okutmak için yaptığım bu girişim sebebiyle mağdurum. Bunun içinde İl Seçim Kurulu’na gerekli itirazı yaptım, sonucu bekliyorum" dedi.

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