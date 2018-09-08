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Mahallede santrale karşı geceli gündüzlü nöbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:41 | Son Güncelleme

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde yapılması planlanan biyokütle enerji santrali tepkilere neden oluyor.

Mahallede santrale karşı geceli gündüzlü nöbet

Osman ŞİŞKO/Mehmet İNAN/BÜYÜKORHAN(Bursa),(DHA)- BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde yapılması planlanan biyokütle enerji santrali tepkilere neden oluyor. Santralin temelinin atılacağı Karaağız Mahallesi sakinleri iş makinelerinin gelmemesi için iki aydır, kadın ve çocukların da bulunduğu gruplar halinde nöbet tutuyor. Daha önce iş makinelerinin çalışmasına izin vermeyen aileler, bu kez mahallenin girişine traktör lastikleri ile barikat kurdu.
Büyükorhan ilçesi Karaağız Mahallesi’nde inşaatına başlanmak istenen biyokütle enerji santraline köylüler karşı çıktı. Yaklaşık 2 aydır 24 saat şantiye sahasında nöbet tutup inşaatın yapılmasına izin vermeyen köylüler, temel atmak isteyen firmaya ait TIR'ların girişine izin vermiyor. Daha önce temel atmak için jandarma kontrolünde gelen iş makinelerini mahalleye sokmayan Karaağızlılar, iş makinelerin tekrar gelmesini önlemek için mahalle girişine traktör lastikleri ile parikat kurdular. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mahalle sakinleri, santralin kurulmaması için günün 24 saati dönüşümlü olarak nöbet tutuyor.
Santral projesinin yaşama geçirilmemesi için yargaya başvurduklarını ev seslerini duyurmak için birçok kez eylem yaptıklarını söyleyen mahalle sakinleri, bu tesisin yapılması halinde ekolojik dengenin bozulacağını belirttiler.
Biyokütle enerji santralinin yapımının bir yıl önce gündeme geldiğini söyleyen mahalle halkından İsmet Korkmaz, "Bizler santral yapılacağını, satın alınan tarlalara iş makineleri sokulmak istenince anladık. Eski mezar yerimizi dahi kazdılar. 'Burada ne oluyor' diye sorduk söylemediler. Gerceği öğrenince 70 gündür eylem yapıyoruz. Kesin kararlıyız direniyoruz, bu santrali yaptırmayacağız. Biz ülkemizi, köyümüzü, toprağımızı seviyoruz. Toprağımıza sahip çıkamıyoruz" dedi.
Bastonu ile gece gündüz nöbet tutan Pembe Yılmaz (77) ise, "Buraya santral istemiyoruz. Çocuklarımızla zehirlenelim mi? Hadi ben bu yaşıma kadar bu köyde yaşadım. Çocuklarım ve yakınların ne olacak ? Zehirlenmek istemiyoruz. Burada herkesin hayvanları var. Gerekirse burada öleceğiz ama santrali yaptırmayacağız" dedi.

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