Mahallede santrale karşı geceli gündüzlü nöbet

Osman ŞİŞKO/Mehmet İNAN/BÜYÜKORHAN(Bursa),(DHA)- BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde yapılması planlanan biyokütle enerji santrali tepkilere neden oluyor. Santralin temelinin atılacağı Karaağız Mahallesi sakinleri iş makinelerinin gelmemesi için iki aydır, kadın ve çocukların da bulunduğu gruplar halinde nöbet tutuyor. Daha önce iş makinelerinin çalışmasına izin vermeyen aileler, bu kez mahallenin girişine traktör lastikleri ile barikat kurdu.

Büyükorhan ilçesi Karaağız Mahallesi’nde inşaatına başlanmak istenen biyokütle enerji santraline köylüler karşı çıktı. Yaklaşık 2 aydır 24 saat şantiye sahasında nöbet tutup inşaatın yapılmasına izin vermeyen köylüler, temel atmak isteyen firmaya ait TIR'ların girişine izin vermiyor. Daha önce temel atmak için jandarma kontrolünde gelen iş makinelerini mahalleye sokmayan Karaağızlılar, iş makinelerin tekrar gelmesini önlemek için mahalle girişine traktör lastikleri ile parikat kurdular. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mahalle sakinleri, santralin kurulmaması için günün 24 saati dönüşümlü olarak nöbet tutuyor.