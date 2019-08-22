HABER

Mahallede 'uyuşturucu' kavgası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

BURSA'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A.

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A. adlı genç ile uyuşturucu satışını engellemeye çalışan gençler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş açan M.A., tartıştığı gençlerden birini ve olay yerine gelen başka bir genci yaraladıktan sonra kaçtı. Olay dün gece merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A. (25) ile satış yapmasını engellemeye çalışan Mehmet Muhittin S. (23) arasında tartışma çıktı. M.A.'yı uyuşturucu satmaması için uyaran Mehmet Muhittin S.'ye arkadaşları da destek verdi. Başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle belindeki tabancayı çıkaran M.A., Mehmet Muhittin S.'ye 2 el ateş etti. Vücuduna iki kurşun isabet eden Mehmet Muhittin S., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerinden ateş ederek uzaklaşan M.A.'nın tabancasından çıkan kurşunlardan biri, cadde üzerinde arkadaşlarıyla birlikte oturan Batuhan T.'nin (19) de bacağına isabet etti. Olayın ardından M.A., plakası öğrenilemeyen otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Muhittin S. arkadaşları tarafından otomobille, Batuhan T. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane acil servisinde tedavi altına alınan gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kavgadan sonra kayıplara karışan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNER Sosyal medya sallandı! Üzerindekileri çıkarıp... Sosyal medya sallandı! Üzerindekileri çıkarıp...
Fındık başağı toplarken kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra bulunduFındık başağı toplarken kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra bulundu
Üsküdar’da nefes kesen hırsız polis kovalamacası kameradaÜsküdar’da nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.