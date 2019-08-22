HABER

Mahallede uyuşturucu sattırmayınca böyle vuruldular

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

Bursa’da, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişi ile satışı engellemeye çalışan gençler arasındaki kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesinde meydana geldi.

Mahallede uyuşturucu sattırmayınca böyle vuruldular

Bursa’da, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişi ile satışı engellemeye çalışan gençler arasındaki kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli şahıs uyuşturucu satmak için mahalleye geldi.
Bunun üzerine mahallede bulunan M.M.S. (25), isimli genç uyuşturucu satmaya gelen M.A.’nın uyuşturucu satmaması için uyardı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce M.A. isimli uyuşturucu taciri belinden çıkardığı tabanca ile M.M.S.’ye ateş açtı. 2 kurşun isabet eden M.M.S. yaralandı.
Bu sırada arkadaşlarıyla otururken silah seslerini duyup olay yerine bakmaya giden B.T. de (19) M.A’nın tabancasından çıkan mermiyle bacağından yaralandı.
2 kişinin yaralandığını gören şüpheli M.A. aracına binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, karnından ve göğsünden ağır yaralanan M.M.S.’yi ve bacağından yaralanan B.T.’yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olay yerini incelemeye alırken kaçan şüpheli M.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kavga güvenlik kameralarına yansıdı
2 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bacağından yaralanan B.T.’ye arkadaşlarının müdahale ettiği, belinden kemeri çıkaran gençlerden birinin, B.T.’nin bacağına tampon yaptığı daha sonra polis ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin bölgeye gelerek yaralıyı ambulansa aldığı anlar yer aldı.

Mahallede uyuşturucu sattırmayınca böyle vuruldular

Mahallede uyuşturucu sattırmayınca böyle vuruldular

Van Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyutVan Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyut
Bartın’da yağmur taşkına neden olduBartın’da yağmur taşkına neden oldu
Kocaeli’de sahte alkol operasyonuKocaeli’de sahte alkol operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.