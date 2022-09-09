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  4. Mahalledeki çocuklara müstehcen hareketlerde bulunmuştu! Kapıyla duvar arasına sıkıştırıp öldürdü: Yeni gelişme

Mahalledeki çocuklara müstehcen hareketlerde bulunmuştu! Kapıyla duvar arasına sıkıştırıp öldürdü: Yeni gelişme

09.09.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında yaşanan cinayet olayında hakkında 19 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs, Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, mahalle çocuklarına müstehcen hareketlerde bulunan bir şahsı, kapı ve duvar arasında sıkıştırarak öldürmüştü.

Mahalledeki çocuklara müstehcen hareketlerde bulunmuştu! Kapıyla duvar arasına sıkıştırıp öldürdü: Yeni gelişme

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 21 Kasım 2017 tarihinde mahalle çocuklarına müstehcen hareketlerde bulunan M.C. isimli şahsı çıkan arbede sırasında öldürmesi (odada kapının arkasına saklandığı esnada kapı ile duvar arasına sıkıştırarak) sonucu hakkında “kasten öldürme” suçundan 19 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.D. isimli şahsın yakalanması için JASAT Timi tarafından detaylı inceleme ve araştırma başlatıldı.

YAPILAN OPERASYONLA YAKALANDI

Yapılan araştırma sonucu S.D. isimli şahıs Kavaklıdere İlçesi Menteşe Mahallesi’nde bugün JASAT Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Şahıs adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla
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