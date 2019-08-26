HABER

Mahallelerinde uyuşturucu sattığını iddia ettikleri kadını darbettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 09:47 | Son Güncelleme

BURSA'da, uyuşturucu sattığını iddia ettikleri kadına tepki gösteren bir grup, gece sokağa çıktı.

İsmail Hakkı SEYMEN- Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, uyuşturucu sattığını iddia ettikleri kadına tepki gösteren bir grup, gece sokağa çıktı. Gitmesini istedikleri kadını darbeden kalabalıktan bazıları da evini de taşladı. Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen H.Ç. (43) isimli kadın ve yanındaki S.G. (30) ile mahalleli arasında tartışma çıktı. Mahalleden bir grup, uyuşturucu sattığını iddia ettikleri H.Ç.'ye tepki gösterdi. Mahallede yaşayan diğer kişilerin de katılmasıyla büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalleli tarafından darbedilen H.Ç. ile S.G., yalnız yaşayan kadına ait aynı apartmanın ikinci katındaki daireye sığındı. H.Ç.'nin oturduğu apartman önünde toplanan yaklaşık 300 kişi, tepkilerini sürdürdü. Bu sırada bazı kişiler H.Ç.'ninin evine taş atıp, camlarını kırdı. Kalabalığın artması ve tepkilerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri apartmanın çevresinde yoğun güvenlik alırken, kalabalığa dağılmaları uyarısı yaptı. Bölgeye gelen AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin da kalabalıktakilerle görüştü, dağılmalarını istedi. Kalabalığın dağılmasının ardından, yaralanan H.Ç. ile S.G., polisin yoğun güvenlik önlemleri altında evden çıkarılarak, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

PARTNER Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış! Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış!
Bayramiç'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıBayramiç'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Karaman’da kepçenin üzerine 30 tonluk kaya düştüKaraman’da kepçenin üzerine 30 tonluk kaya düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a son dakika şoku

G.Saray'a son dakika şoku

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.