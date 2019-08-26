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Mahallelerinde uyuşturucu sattığını iddia ettikleri kadını darbettiler (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 10:58 | Son Güncelleme

İFADELERİ ALINDI Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla mahalleli tarafından darbedilen H.Ç.

İFADELERİ ALINDI
Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla mahalleli tarafından darbedilen H.Ç. ve S.G., kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadeleri alınan H.Ç. ve S.G., kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu.
Öte yandan polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle H.Ç. ile S.G.'nin evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda suç ve suç unsuruna rastlanmadığından H.Ç. ve S.G., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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