Mahallelerini oryantiring ile daha iyi tanıdılar

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen oryantiring faaliyetiyle vatandaşlar köylerini daha iyi tanıdı.

Nilüfer Belediyesi, ‘Köyümü tanıyor muyum?’ oryantiring etkinliğinin ilkini Konaklı Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Kırsal mahallerde yaşayanları oryantiring sporu ile sağlamak maksadıyla düzenlenen faaliyet renkli anlara sahne oldu. 60’ı aşkın çocuk, belirlenen hedeflere ulaşmak için ter döktü. Hedeflere en kısa sürede ulaşarak en yüksek puanı alan Hüseyin Yiğit Akkuş, Asiye Uysal, Hasan Göçmen birinci, Irmak Çoban, Ahmet Doğantosun, Emir Çam ikinci, İrem Aksoy, Buse Aşkın, Kübra Alev de üçüncü oldu. Dereceye girenler madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına dereceye girenleri tebrik ederek ödüllerini verdi.



