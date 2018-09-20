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Mahalleli ayağa kalktı: Fuhuş isyanı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 10:27 | Son Güncelleme

Adana'da vatandaşlar mahallelerinde fuhuş yapan kişilere operasyon yapan polis ekiplerine teşekkür etti. Yaşadıklarını anlatan mahalle sakinleri 'Kadınlar yoldan çevirdikleri kişilerle otomobillerin içinde fuhuş yapıyordu. Çocuklarımız ve eşlerimizle dışarı çıkamayacak duruma geldik.' ifadelerini kullandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde, hava karardıktan sonra yol kenarlarında ve otobüs duraklarında bekleyerek fuhuş yapan kadınlara ve bu kadınları fuhuşa zorlayan veya aracalık eden kişilere yönelik harekete geçti.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, adresleri belirlenen şüphelilere yönelik şafak baskını yaptı. Operasyonla 14 şüpheli gözaltına alındı.

MAHALLELİDEN POLİSE TEŞEKKÜR

Operasyonun ardından mahalle sakinleri, Belediyevleri Mahallesi Muhtarlığı önünde vatandaşlar ise operasyonu yapan polis ekiplerine teşekkür etti.

'DIŞARI ÇIKAMAYACAK DURUMA GELDİK'

Hava kararınca yol kenarına çıkarak fuhuş yapan kadınlardan rahatsız olduklarını belirten Beyazevler Mahallesi Muhtarı Cabbar İğde, "Son zamanlarda fuhuş giderek artmıştı. Kadınlar yoldan çevirdikleri kişilerle otomobillerin içinde fuhuş yapıyordu. Çocuklarımız ve eşlerimizle dışarı çıkamayacak duruma geldik. Operasyonun ardından rahat bir nefes aldık, mahallemiz fuhuştan kurtuldu. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a ve tüm polis teşkilatına teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)

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