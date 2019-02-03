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Mahalleli ile tartışan esnaf tüfekle ateş etti: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

BURSA'da mahalleli ile halı saha işleten esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi ayağından tüfekle vuruldu.

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da mahalleli ile halı saha işleten esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi ayağından tüfekle vuruldu. Olay yerine gelen polisler mahalle halkını güçlükle sakinleştirirken, tüfeği ateşleyen halı saha işletmecisi Mithat Y. gözaltına alındı. Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan halı sahanın işletmeciliğini yapan Mithat Y. ile mahalleli arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mithat Y., yanında bulunan namlusu kesik tüfek ile Serhat D.'yi bacağından vurdu. Arkadaşları tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serhat D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, ellerinde sopalar bulunan öfkeli kalabalığı sakinleştirirken, şüpheli Mithat Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturmaya başladı.

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