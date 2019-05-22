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Mahalleli ne yapacağını şaşırdı! Ne evden çıkabiliyorlar ne de penceleri açabiliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

Amasya'nın Taşova ilçesinde, ağaçların yapraklarını ve evlerin duvarlarını saran tırtıllar, yöre sakinlerini endişelendiriyor. Amasya Belediyesi görevlileri, bölgede ilaçlama çalışması başlattı.

Mahalleli ne yapacağını şaşırdı! Ne evden çıkabiliyorlar ne de penceleri açabiliyorlar

Taşova'da, ağaçların yapraklarını ve evlerin duvarlarını tırtıllar kapladı. Yöre sakinleri, evlerinin içine kadar giren tırtılların, kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Pencerelerini açamadıklarını, balkonlara çıkamadıklarını dile getiren Taşovalılar, belediyeye başvurdu. Bunun üzerine Amasya Belediyesi görevlileri, bölgede ilaçlama çalışması başlattı.

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"ÖNLEMLER ALINMALI"

Mahallede oturan emekli öğretmen Rafet Öztürk, tırtılların evlerini sardığını belirterek, "Boş arazide otların arasında yumurtadan çıkan tırtıllar mahallemizin her tarafını sardı. Belediye bu yüzden ilaçlama yaptı. İnşallah başarılı olur. Ana yolu geçip, bahçeye giren tırtıllar, çiçek yapraklarını sarmış durumda. Duvarlarda, diğer katlarda da var. İlaçlandığı için de birçoğu düşmüştü. Önlemler alınmalı" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Taşova AĞAÇ yaprak tırtıl

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