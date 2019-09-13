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Mahalleli para toplayıp, imece usulü yol yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:27 | Son Güncelleme

ORDU’nun Akkuş ilesi Çayıralan Mahallesi’nde, yağmurla çamurlanan toprak yol, mahalle halkı tarafından para toplanıp, işçiliği de kendileri tarafından yapılarak betona çevrildi.

Mahalleli para toplayıp, imece usulü yol yaptı

Abdullah KÖSE/ AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Akkuş ilesi Çayıralan Mahallesi’nde, yağmurla çamurlanan toprak yol, mahalle halkı tarafından para toplanıp, işçiliği de kendileri tarafından yapılarak betona çevrildi.
İlçeye bağlı daha önce belde olan Çayıralan Mahallesi’nde, merkeze çıkan yaklaşık 1 kilometrelik toprak yolun yağmur sonrası çamurlanması nedeniyle zorluk yaşayan mahalle halkı, yolu beton yapmaya karar verdi. Yolu kullanan mahalleli ile yapılan görüşmeler sonunda para toplandı. Bu toplanan paralarla yolun yapımı için malzeme alındı. Mahalleli daha sonra da kendileri çalışarak beton yolu yaptı. Karadeniz bölgesinin bol yağmur aldığını belirten ve çamurlanan yoldan geçmekte zorlandıklarını söyleyen mahalleli, ele ele vererek yolu yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

FOTOĞRAF

Mahalleli para toplayıp, imece usulü yol yaptıMahalleli para toplayıp, imece usulü yol yaptıMahalleli para toplayıp, imece usulü yol yaptıMahalleli para toplayıp, imece usulü yol yaptı

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