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Mahalleli sokağa döküldü! İtfaiye ekipleri isyan etti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2020 09:24 | Son Güncelleme

Sultangazi'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak maskesiz şekilde itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini izledi. İtfaiye ekipleri kalabalıktan dolayı çalışırken güçlük çekti.

Mahalleli sokağa döküldü! İtfaiye ekipleri isyan etti

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2298 sokakta 5 katlı apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katında dün akşam saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Apartmanı dumanların kaplaması üzerine apartmandakiler kendilerini dışarıya attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sokağa dökülen mahalleli, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini izledi. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak maskesiz şekilde çalışmaları izleyen vatandaşlardan dolayı itfaiye ekipleri çalışırken güçlük çekti. Polis ve itfaiye ekipleri sık sık kalabalığın dağılması yönünde uyarıda bulundu. Bazı vatandaşlar tüm uyarılara rağmen çalışmaları izlemeye devam ederken, bazı vatandaşlar da çalışma boyunca cep telefonlarını ellerinden düşürmedi. O anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınladılar.

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Olay yerine şerit çekilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi kolaylaştı. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı. Yangın sonucu bodrumda bulunan bazı eşyalara yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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DHA

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