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  4. Mahalleli sokağa döküldü! Seramik atölyesinde korkutan yangın

Mahalleli sokağa döküldü! Seramik atölyesinde korkutan yangın

12.06.2021 03:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik, Kavaklı mahallesinde 4 katlı binanın bodrum katında seramik atölyesi olarak üretim yapan iş yerinde yangın çıktı. Mahalle sakinleri sokağa döküldü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı.

Mahalleli sokağa döküldü! Seramik atölyesinde korkutan yangın

Olay, gece 23.50 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında seramik atölyesi olarak kullanılan iş yerinde gerçekleşti. İddiaya göre seramik atölyesinin fırın kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın etrafta bulunun kolilere ve diğer malzemelere sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler mahalle sakinlerini sokağa döktü. Mahalle sakinleri yoğun duman altında kaldı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Seramik atölyesi olarak kullanılan iş yerinde maddi hasar meydana gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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"İÇERİDE KİMSE YOK"

Görgü tanığı Dursun Özen, "Seramik atölyesi burası, fırın kısmında yangın çıkmış. Kolilere sıçramış, yanıyor şimdi. İçeride kimse yok. Mahsur kalan, yaralanan, ölen olmadı" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Pendik
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