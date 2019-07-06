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Mahalleli tacizcinin evini basıp eşyalarını sokakta ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 01:55 | Son Güncelleme

Denizli’de 47 yaşındaki şahsın 10 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı.

Denizli’de 47 yaşındaki şahsın 10 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Çocuğu taciz ettiği öne sürülen şahsı linç etmek isteyen mahalleli şahsın evini basıp eşyalarını dışarı çıkararak ateşe verirken, yangına söndürmeye gelen itfaiye araçlarını da taşladı.
Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, K.E., (47) isimli şahıs mahallesinde oturan 10 yaşında bir kız çocuğunu aracına bindirerek götürdüğü bir yerde taciz etti. Küçük kızın yaşananları ailesine anlatması üzerine aile üyeleri şahsa saldırdı. Olayı duyan mahalleli de şahsın evini basıp linç etmek istedi. K.E., isimli şahsı olay yerine gelen jandarma ekipleri öfkeli kalabalığın elinden aldı. Öfkesi dinmeyen mahalle sakinleri ise şahsın evini basıp eşyalarını dışarı çıkararak sokak ortasında ateşe verdi. Yangın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, öfkeli kalabalık itfaiyenin yangına söndürmesine izin vermeyerek itfaiye araçlarını taşlamaya başlayınca ekipler bir süre yangına müdahale edemedi. Daha sonra devreye giren jandarma ekipleri kalabalığı sakinleştirince ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Kalabalık ayrıca şahsın evini de taş yağmuruna tuttu.

Olaylar 1 saatin sonunda kontrol altına alındı
Olayların büyümemesi için bölgeye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı çok sayıda ekiple birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale aracıda (TOMA) sevk edildi. Yaklaşık 1 saatin sonunda olaylar kontrol altına alındı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki nöbeti sürüyor.
Öte yandan, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen K.E., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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