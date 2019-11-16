Mahalleli tepki gösterdi, baz istasyonu iptal edildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’un Ulukavak Mahallesi'nde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu çalışmaları, mahalle sakinlerinin tepkileri üzerine iptal edildi.

Ulukavak Mahallesi Selçuk 2'nci Caddesi'ne, 13 Kasım sabahı, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirildi. Ancak toplanan kalabalık, mahallelerinde baz istasyonu istemediklerini söyleyerek, görevlilere tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi üzerine mahalleye İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser gelip, vatandaşlarla görüştü. Tepkiler üzerine iş makineleri ve görevliler, mahalleden ayrıldı.

Ertesi gün geri gelen iş makineleri, çalışma başlatınca gergin anlar yaşandı. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, mahalleli Çorum Valiliği önünde toplanıp, Vali Mustafa Çiftçi ile kısa bir görüşme yaptı. Bir süre belediye önünde de bekleyen kalabalık daha sonra, çalışmaların yapıldığı alana geçip, baz istasyonu kuracak ekibin bölgeyi terk etmesini istedi.

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