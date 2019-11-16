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Mahalleli tepki gösterdi, baz istasyonu iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 14:30 | Son Güncelleme

ÇORUM’un Ulukavak Mahallesi'nde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu çalışmaları, mahalle sakinlerinin tepkileri üzerine iptal edildi.   Ulukavak Mahallesi Selçuk 2'nci Caddesi'ne, 13 Kasım sabahı, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirildi.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’un Ulukavak Mahallesi'nde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu çalışmaları, mahalle sakinlerinin tepkileri üzerine iptal edildi.

Ulukavak Mahallesi Selçuk 2'nci Caddesi'ne, 13 Kasım sabahı, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirildi. Ancak toplanan kalabalık, mahallelerinde baz istasyonu istemediklerini söyleyerek, görevlilere tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi üzerine mahalleye İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser gelip, vatandaşlarla görüştü. Tepkiler üzerine iş makineleri ve görevliler, mahalleden ayrıldı.

Ertesi gün geri gelen iş makineleri, çalışma başlatınca gergin anlar yaşandı. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, mahalleli Çorum Valiliği önünde toplanıp, Vali Mustafa Çiftçi ile kısa bir görüşme yaptı. Bir süre belediye önünde de bekleyen kalabalık daha sonra, çalışmaların yapıldığı alana geçip, baz istasyonu kuracak ekibin bölgeyi terk etmesini istedi.

MİLLETVEKİLLERİ DEVREYE GİRDİ

Yaşanan gerginlik ve tepkiler üzerine AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya, baz istasyonu kuracak firmanın yetkilileri ile görüştü. Görüşmenin ardından görevliler, baz istasyonu çalışmalarını durdurup, bölgeden ayrıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İ̇brahim Aşgın, baz istasyonunu çalışmalarının BTK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Mahalle Muhtarı Hanifi Özdemir de, baz istasyonunun kurulmamasında kendilerine yardımcı olan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Çorum Milletvekillerine teşekkür ettiğini belirterek, "Baz istasyonu mahallemize kurulmayacak. Çalışmalar durduruldu" dedi.

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