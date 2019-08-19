HABER

Mahalleli, TIR'ların geçişini engellemek için eylem yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 22:50 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, mahallelerinden ağır tonajlı TIR’ların geçmesini istemeyen vatandaşlar yolu trafiğe kapattı.

Mahalleli, TIR'ların geçişini engellemek için eylem yaptı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, mahallelerinden ağır tonajlı TIR’ların geçmesini istemeyen vatandaşlar yolu trafiğe kapattı. TIR’ların geçişini engelleyen vatandaşları mahalleye gelen polisler ikna ederek yolu trafiğe açtı.
Ereğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ne gitmek için Hamzafakılı Mahallesi'nden geçen TIR’ların kazalara neden olduğu, toz ve yolları bozduğunu iddia eden mahalle halkı, akşam saatlerinde yolu trafiğe kapattı. Mahalleden geçen yolda toplanan kalabalık, otomobil ve kamyonların geçişine izin verirken, TIR'ları ise durdurdu. TIR sürücüleri, yoldan geçemeyince polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, mahalle halkını yolu açmaları için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren eylem, polisin iknası sonrası sona erdi.
Mahallede oturan Ayten Duman, TIR'lar geçişi nedeniyle evlerinde oturamaz hale geldiklerini belirterek, "Tarladan geliyoruz. Evimizin önüne 5 dakika oturup da dinlenemiyoruz. 'Deprem mi oluyor?' diye lambalara bakıyoruz. Biz köylüyüz. Biz tarladan, bahçeden geliyoruz. Evimizin önüne oturup da rahat dinlenmek istiyoruz." dedi. Mahalleli, yetkililerin soruna biran evvel çözüm bulmalarını istedi.

FOTOĞRAFLI

Mahalleli, TIR'ların geçişini engellemek için eylem yaptıMahalleli, TIR'ların geçişini engellemek için eylem yaptıMahalleli, TIR'ların geçişini engellemek için eylem yaptıMahalleli, TIR'ların geçişini engellemek için eylem yaptı

Türkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyorTürkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor
Ev, ahır ve içinde 5 ton buğday bulunan ambar kül olduEv, ahır ve içinde 5 ton buğday bulunan ambar kül oldu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Erciş'teki kazada yaşamını yitirdi (2)Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Erciş'teki kazada yaşamını yitirdi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyum açıklaması

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

İstanbul'daki Suriyeliler için önemli açıklama! Yarın son gün

İstanbul'daki Suriyeliler için önemli açıklama! Yarın son gün

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.