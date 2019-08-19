Mahalleli, TIR'ların geçişini engellemek için eylem yaptı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, mahallelerinden ağır tonajlı TIR’ların geçmesini istemeyen vatandaşlar yolu trafiğe kapattı. TIR’ların geçişini engelleyen vatandaşları mahalleye gelen polisler ikna ederek yolu trafiğe açtı.

Ereğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ne gitmek için Hamzafakılı Mahallesi'nden geçen TIR’ların kazalara neden olduğu, toz ve yolları bozduğunu iddia eden mahalle halkı, akşam saatlerinde yolu trafiğe kapattı. Mahalleden geçen yolda toplanan kalabalık, otomobil ve kamyonların geçişine izin verirken, TIR'ları ise durdurdu. TIR sürücüleri, yoldan geçemeyince polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, mahalle halkını yolu açmaları için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren eylem, polisin iknası sonrası sona erdi.

Mahallede oturan Ayten Duman, TIR'lar geçişi nedeniyle evlerinde oturamaz hale geldiklerini belirterek, "Tarladan geliyoruz. Evimizin önüne 5 dakika oturup da dinlenemiyoruz. 'Deprem mi oluyor?' diye lambalara bakıyoruz. Biz köylüyüz. Biz tarladan, bahçeden geliyoruz. Evimizin önüne oturup da rahat dinlenmek istiyoruz." dedi. Mahalleli, yetkililerin soruna biran evvel çözüm bulmalarını istedi.