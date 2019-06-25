HABER

Mahalleli ve itfaiye ekipleri minik kedi için seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 10:36 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir aracın motor bölümünde sıkıştığı düşünülen kedi mahalleliyi ve itfaiye ekiplerini seferber etti.Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi Kazancılar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Mahalleli ve itfaiye ekipleri minik kedi için seferber oldu

Sivas’ta bir aracın motor bölümünde sıkıştığı düşünülen kedi mahalleliyi ve itfaiye ekiplerini seferber etti.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi Kazancılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobilin motor kısmına giren minik kedinin seslerini duyan ve sıkıştığını düşünen hayvan sever bir vatandaş, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri otomobil sürücüsüne ulaşamayınca devreye itfaiye ve mahalleli girdi. Kediye çıkması için süt verildi fakat yine de başarılı olunamadı. Daha sonra itfaiye ekipleri telefonla kedi sesi açtı fakat inatçı minik kedi yine bulunduğu yerden çıkarılamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri ve mahalleli el ele vererek yaklaşık 1 saat boyunca minik kediyi çıkarabilmek için çaba gösterdi. Bir süre sonra otomobilinin etrafındaki kalabalığı görüp aracının yayına giden araç sahibi otomobilinin kaputu açtı. Yaklaşık bir saat boyunca çıkarılması için uğraşılan kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Çıkarılan kedinin bir hayli korktuğu görüldü. Hayvan sever bir vatandaş tarafından bir süre sahiplenilecek olan kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Mahalleli ve itfaiye ekipleri minik kedi için seferber oldu

Mahalleli ve itfaiye ekipleri minik kedi için seferber oldu

Mahalleli ve itfaiye ekipleri minik kedi için seferber oldu

PARTNER Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız
Kazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandıKazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandı
Art arda iki otomobilin çarptığı bisikletli genç öldüArt arda iki otomobilin çarptığı bisikletli genç öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.