Mahalleli ve polis iftarda buluştu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, Siteler ve Gündoğdu Mahallesi sakinleri ile Emniyet Müdürlüğü personeli iftar yemeğinde bir araya geldi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında bir Ramazan ayı geçirmesi için büyük bir özveri içerisinde gecemizi gündüzümüze katarak görevimizi ifa etmekteyiz" dedi.

Siteler Polis Merkezi önünde kurulan iftar sofrasında mahalleliler ve polislerin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Basri Uçar, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile STK temsilcileri yer aldı. İftar yemeğindeki konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "İdrak ettiğimiz bu bereketli günlerin ülkemiz ve milletimizle beraber tüm insanlık için barışa, huzura, refaha vesile olmasını temenni ediyorum. Her zaman olduğu gibi, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında bir Ramazan ayı geçirmesi için mesai arkadaşlarımla birlikte, büyük bir özveri içerisinde gecemizi gündüzümüze katarak görevimizi ifa etmekteyiz, etmeye de devam edeceğiz. İlimizdeki huzur ve güven ortamının devamı için bizlere desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından okunan ezan ile birlikte oruçlar açıldı.