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Mahalleli yanan evden 4 kişiyi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 13:51 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde çıkan yangında evde bulunan 4 kişi mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nde Ahmet C.

Mersin’in Erdemli ilçesinde çıkan yangında evde bulunan 4 kişi mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nde Ahmet C. ve Hasan C.’ye ait 2 katlı evin zemin katında yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, içeride 4 kişinin bulunduğunu fark ederek yangına müdahale etti. Bazı vatandaşlar da evin yakınından geçen araçları durdurarak sürücülerden aldıkları yangın tüpüyle yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiyenin de olay yerine ulaşmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 112 ekipleri içeriden çıkarılan 4 kişiye müdahalede bulundu. Dumandan etkilendiği belirlenerek hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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