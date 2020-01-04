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  4. Mahalleliden 230 büyükbaş hayvan aldı, ortadan kayboldu

Mahalleliden 230 büyükbaş hayvan aldı, ortadan kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:24 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde M.A., mahalleliden parasını döyeceğini söyleyerek aldığı 230 büyükbaş hayvanla kayıplara karıştı.

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde M.A., mahalleliden parasını döyeceğini söyleyerek aldığı 230 büyükbaş hayvanla kayıplara karıştı.
Mardin'in Artuklu ilçesinden Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal Gündüz Mahallesi'ne 2019 yılının Mayıs ayında gelen M.A., hayvan ticaretiyle uğraştığını belirterek mahalle sakinlerinden M.A.'ya ait çiftliği kiraladı. Bir süre sonra M.A., çiftliği kiralayan M.A.'ya, parası ekim ayında ödenmek üzere 600 bin lira tutarında 230 büyükbaş hayvan teslim etti. Ödeme tarihi geçmesine karşın parasını alamayan, M.A.'ya da ulaşamayan M.A., alacağını tahsis etmek için 31 Aralık günü çiftliğe gtti. Ancak M.A., çiftliğin boş olduğunu görüp jandarmaya başvurdu.
M.A.'nın bir kişiden daha hayvan aldığı, parasının bir bölümünü ödediği, kalanını ise ileri bir tarihte vermek için taahhütte bulunduğu, bir başka mahalle sakininden ise bir miktar para aldığı tespit edildi.
Mağdur 3 kişinin başvurusu üzerine jandarma çiftlikte inceleme yaptı. M.A.'nın hayvanlarla birlikte kaçtığı belirlendi.

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