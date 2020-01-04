HABER
  4. Mahalleliden 230 büyükbaş hayvan aldı, ortadan kayboldu (2)

Mahalleliden 230 büyükbaş hayvan aldı, ortadan kayboldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 16:39 | Son Güncelleme

MAĞDURLARIN SAYISI ARTIYOR  Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde M.A., mahalleliden parasını ödeyeceğini söyleyerek aldığı 230 büyükbaş hayvanla kayıplara karışmasının ardından çok sayıda mağdurun olduğu ortaya çıktı.

MAĞDURLARIN SAYISI ARTIYOR
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde M.A., mahalleliden parasını ödeyeceğini söyleyerek aldığı 230 büyükbaş hayvanla kayıplara karışmasının ardından çok sayıda mağdurun olduğu ortaya çıktı. Mağdurlar, M.A.'nın milyonlarca lira parayla kaçtığını öne sürerek, yakalanması için güvenlik güçlerine çağrıda bulundu.
'ARAZİMİ BENDEN ALIP YENİ BİR ÇİFTLİK DAHA KURACAKLARDI'
Gündüz Mahallesi Muhtarı Mehmet Ezer'in babası Mehmet Sırrı Ezer (70), M.A. tarafından dolandırıldığını ve kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Ezer, "Beni kandırdılar. Devlet onları yakalayıp, cezalandırsın. Arazimi benden alıp yeni bir çiftlik daha kuracaklardı. Yapmadan kaçtılar. Milletin hayvanlarını borçla aldılar. İflas ettiklerini söyleyip kaçtılar. Benden 20 dönüm arazi istediler. Ben de onlara verdim. Paramı da vermediler. Araziyi de bozdular. Ne kadar çakıl varsa getirdiler. Demir, çimento satıcılarına, kepçe operatörlerine bir kuruş para da vermemişler. Hiç kimseye bir kuruş para vermemişler. 25 milyon lira dolandırdıkları söyleniliyor. Parayı alıp Mardin'e gittiler. Burasını çiftlik yapacaklardı. Kimseye de para vermediler. Arazimin tapusunu vermemiştim. 150 bin TL'ye yakın zararım var. Savcılığa da dilekçemi vermişim. Dökülen betonu ben arazimden nasıl çıkarayım" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Süleyman Tuşek ise M.A.'nın sadece Gündüz mahallesindekilerini değil bir çok kişiden para ve hayvan aldığını önene sürerek, şunları söyledi:
"Çiftliği kiraladılar. Bunlar ilk önce hayvan almaya başladılar. İlk önce peşin aldılar. Milletin gözüne girdikten sonra borç almaya başladılar. Silvan'da sadece 25 milyon vurgun yaptılar. Hazro, Lice, Kocaköy, Hani, Bismil tarafından 50-60 milyon vurgun yaptıklarından bahsediyorlar. Millet mağdurdur."
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!DNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!
Anneyi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren cani yakalandıAnneyi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren cani yakalandı
Hırsız, 500 saatlik görüntüler izlenerek yakalandıHırsız, 500 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

Nazmiye Koyuncu'yu 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı

Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı

Son dakika! Büyükçekmece’de bir otelde 2 kişi ölü bulundu

Büyükçekmece’de bir otelde 2 kişi ölü bulundu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kasım Süleymani açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Kasım Süleymani açıklaması

Antalya'da iğrenç olay! Birlikte yaşadığı kadını darp edip tecavüz etti

İğrenç olay! Birlikte yaşadığı kadını darp edip tecavüz etti

Arnavutköy'deki dehşette yaralanan kadın hayatını kaybetti

Arnavutköy'deki dehşette yaralanan kadın hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.