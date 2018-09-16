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Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 23:56 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'nde bulunan 1+1 dairelerde fuhuş yapıldığını öne süren mahalleli, eylem yaptı.

Yıldız Mahallesi'nin sakinleri, bazı 1+1 dairelerde fuhuş yapıldığını ileri sürdü. Fuhuş pazarlığının sokak ortasında yapıldığı iddiasında bulunan mahalleli, belirledikleri binanın önünde bir araya geldi. Mahalle sakinleri, özellikle küçük çocukların korunması için yetkililerden yardım istedi. Bir süre önce fuhşa aracılık ettiğini öne sürdükleri kişilerin kendilerine ve polise saldırdıklarını dile getiren mahalleli, denetim yapılmasını talep etti.

Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

Mahalle sakinleri adına konuşan Ümit Bozbay, "Ailelerimizin, çocuklarımızın güvende olmasını istiyoruz. Ne yazık ki çevremizde 1+1 dairelerin pansiyon haline getirilip günlük kiraya verilmeye başlamasıyla mahallemizin huzuru kaçtı. Bu dairelerde çıplak balkona çıkan kızlı erkekli kişiler yüzünden, balkonlarımıza çıkamaz olduk. Camlarımızı kapılarımızı açamaz hale geldik. Çocuklarımız sokakta oyun oynayamaz hale geldi. Durum her geçen daha da kötüye gitmektedir. Araçlarla yabancı uyruklu kadınlar da bu dairelere getirilmeye başlandı. Burayı kiraya veren kişiler bize ve polislerimize saldırma cesareti göstermeye başladılar. Mahalle sakinleri olarak bu dairelerin sahiplerinin belirlenmesini ve dairelerin denetim altına alınmasını istiyoruz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Buca fuhuş eylem

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bıreysel olarak hepınız hırsız hepınız fırsatcı hepınız fuhuscusunuz ama toplu olarak sankı namusluymus gıbı gorunmeye calısıyorsunuz gecmıssınızı arastırsak ne pıslıklerınız dokulecek allah bılır...ulke kokmus sen neyın kafasını yasıyorsun surungen
Yav sanki sizi evinizin içinde zorla tutuyorlar. Siz çıkın balkona eğer varsa yanlış bi' durum şikayet edin polise atsınlar içeri. Bu kadar basit. En basit şeyleri bile abartın. Çok mühim gerçekten.
bu ülkede fuhuş serbest sanırım. meclis onaylı
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