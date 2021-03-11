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Mahalleliden hırsıza meydan dayağı

11.03.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece’de hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi yakalayan vatandaşlar, meydan dayağı attı.Küçükçekmece İnönü mahallesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından fark edildi.

Küçükçekmece’de hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi yakalayan vatandaşlar, meydan dayağı attı.
Küçükçekmece İnönü mahallesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından fark edildi. Yakalanacağını anlayan hırsız kaçmaya çalıştı. Bu sırada hırsızın kaçtığını gören vatandaşlar ise kovalamaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından hırsız bir sokakta yakalandı. Hırsızı yakalayan vatandaşlar meydan dayağı attı. Öfkeli vatandaşların elinden kurtulmaya çalışan hırsız başarılı olamadı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı göz altına aldı. Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yakalanan hırsız yere yatırılıyor. Bu sırada hırsızı yakalayan vatandaşlar tekme ve yumruklarla hırsıza vuruyor.

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